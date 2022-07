LAV BaWü holt fast zwei Drittel der Retaxsumme zurück

Neben viel Lob für die Kolleg:innen und die Geschäftsstelle in den Pandemiejahren sprach Zambo auch das geplante Spargesetz an. Sie wies darauf hin, dass die geplante Anhebung des apothekerlichen Zwangsrabatts auf 2 Euro pro abgegebener GKV-Packung ein Schlag ins Gesicht aller Apotheker:innen sei. Hier könne sie die Worte von ABDA-Präsidentin Gabriele Overwiening nur wiederholen. „Diese Absicht konterkariert auf grobe Weise das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, die Vor-Ort-Apotheken zu stärken“, so Zambo weiter. Sie versprach im Land und auf Bundesebene keine Gelegenheit auszulassen, sich gegen diese Planungen zu stellen. Apotheken mit ihren Teams hätten nicht zuletzt in der Corona-Pandemie ihre Leistungsfähigkeit, aber auch ihre Unverzichtbarkeit unter Beweis gestellt. Das sei unstrittig und könne denen, die in dieser Zeit offenbar woanders waren, faktenreich belegt werden. „Und als Dankeschön soll es nun eine faktische Honorarkürzung geben?“, fragte Zambo. „Waren wir nicht effizient, sodass bei uns ‚Effizienzreserven‘ ausgemacht werden können?“, so die LAV-Präsidentin weiter. Ihre Antwort fällt unmissverständlich aus: Nein, das sei nicht so. Was es gebe, sei Effizienz, die kaputtgespart werden solle. Wobei sie noch einmal die Worte der ABDA-Präsidentin bemühte: „An den Apotheken nun sparen zu wollen, ist dramatisch, falsch und unfair.“