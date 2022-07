Immunsystem: Körpereigene Säure könnte zum Arzneimittel werden

In jedem Fall habe man für die medizinische Anwendung von Citraconsäure bereits ein Patent beantragt, auch wenn noch viel Arbeit auf dem Weg zur therapeutischen Anwendung anstehe. Nächste Forschungsschritte der Hannoveraner seien so etwa die Identifizierung und Validierung der pharmakologischen Zielstrukturen, der „drug targets“, sagt Peßler. „Danach möchten wir ,intelligent drug design‘ anwenden, um Analoge mit spezifischerer Wirkung und verbesserter Pharmakokinetik und -dynamik zu entwickeln“, sagt er. Dabei arbeite man eng mit Forschern im Bereich der medizinischen Chemie bei den Projektpartnern am HZI in Braunschweig und dessen Tochterinstitut, dem Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung HIPS in Saarbrücken zusammen.