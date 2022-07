Es bleibt beim Aus für 50-Cent-Bons

Die Berufung gegen ein Urteil ist nach den Vorgaben der Verwaltungsgerichtsordnung nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Unter anderem, wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder grundsätzliche Bedeutung hat. Doch das Oberverwaltungsgericht sah keinen dieser Zulassungsgründe gegeben und vermisste teilweise schon eine hinreichende Darlegung ihrer Voraussetzungen.

So hatte der klagende Apotheker beispielsweise argumentiert, dass die Frage, ob die arzneimittelrechtliche Preisbindung im Einklang mit der Berufsfreiheit steht, grundsätzlich klärungsbedürftig sei. Doch hier – wie auch an anderen Stellen ihres Beschlusses – verweisen die Lüneburger Richter auf ein im Juli 2020 ergangenes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Dieses hatte im „Kuschelsocken“-Streit festgestellt, dass die Inländerdiskriminierung, die das EuGH-Urteil von 2016 den deutschen Apotheken in Sachen Zuwendungen bescherte, zumutbar sei.

Mit diesem Urteil sehen die Lüneburger Richter:innen auch die entscheidenden Fragen im vorliegenden Fall geklärt. Insbesondere habe das Bundesverwaltungsgericht klargestellt, dass der durch die gesetzlichen Regelungen über den einheitlichen Apothekenabgabepreis bewirkte Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit verfassungsrechtlich gerechtfertigt sei, heißt es in der aktuellen Entscheidung. Die arzneimittelrechtlichen Preisbindungsvorschriften dienten vernünftigen Gründen des Gemeinwohls: Es solle ein Preiswettbewerb auf der Handelsstufe der Apotheken verhindert werden und dadurch die im öffentlichen Interesse gebotene flächendeckende und gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sichergestellt werden. Außerdem sollten sich Patientinnen und Patienten im Interesse einer schnellen Arzneimittelversorgung darauf verlassen können, dass sie die Arzneimittel in jeder Apotheke zum gleichen Preis erhalten könnten.

Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Beschluss vom 28.Juni 2022, Az.:14 LA 1/22