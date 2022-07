Noventi erwartet deutliche Gewinnsteigerung ab 2023

Der Jahresbericht gewährt auch einen Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung wesentlicher Tochtergesellschaften. So erreichte die Noventi HealthCare GmbH ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit in Höhe von 38,7 Millionen Euro, was eine „deutliche Verbesserung“ zum Vorjahresergebnis von 26 Millionen Euro darstellt. Dagegen entwickelten sich die Kundenzahlen je nach Segment unterschiedlich: So ist die Zahl der Abrechnungskunden in der Division der sonstigen Leistungserbringer im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 27.839 gesunken, was den Angaben zufolge auch die schwierige Marktsituation widerspiegelte. In der Division Apotheke stieg trotz des schwierigen und schrumpfenden Marktes die Kundenanzahl im Bereich der öffentlichen Apotheken von 8155 auf 8205. In dem Ende 2020 neu gewonnenen Kundenfeld der Krankenhausapotheken kletterte die Kundenzahl im Vorjahresvergleich von 144 Häuser auf 186, während in der Privatabrechnung die Zahl der abrechnenden Ärzte mit zirka 370 etwa konstant blieb.