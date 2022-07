Bei drei Viertel der Cannabispatienten bessern sich die Symptome

Zudem: Bei den in der Begleiterhebung übermittelten Fällen wird am häufigsten Dronabinol (62,2 Prozent) als Cannabisarzneimittel verordnet, gefolgt von Blüten (16,5 Prozent), Extrakten (13 Prozent) und Sativex (8 Prozent). Auch hier sprechen Kassendaten eine andere Sprache. Insbesondere die Verordnung von Cannabisblüten dürfte in der Praxis einen deutlich höheren Anteil ausmachen, stellt daher das BfArM fest. Und das ist nicht ganz unbedeutend: „Die mittlere Tagesdosis an THC, dem Hauptwirkstoff der Cannabispflanze, liegt bei Verwendung von Dronabinol, Cannabisextrakten und Sativex® bei etwa 15 mg. Bei den Cannabisblüten liegt die mittlere Tagesdosis jedoch bei 249 mg und damit weit über jeglicher Dosierungsempfehlung zu therapeutischen Zwecken, die bisher wissenschaftlich untersucht und publiziert wurde“, heißt es im BfArM-Bericht.

Nebenwirkungen: häufig, aber nicht schwerwiegend

Zu den weiteren Erkenntnissen zählt: In nahezu 75 Prozent der Fälle besserte sich durch die Cannabisarzneimitteln die Symptomatik. Nebenwirkungen waren zwar häufig, aber in der Regel nicht schwerwiegend. Müdigkeit und Schwindel (insbesondere bei Frauen) traten sehr häufig auf. In einem Drittel der Fälle wurde die Therapie vor Ablauf eines Jahres abgebrochen, meist, weil die Wirkung ausblieb (38,5 Prozent). Hinter 25,9 Prozent der Therapieabbrüche standen Nebenwirkungen. In 20,2 Prozent der Fälle verstarb der Patient.

In 70 Prozent der Fälle wurde eine Besserung der Lebensqualität berichtet. Zudem zeigt sich, dass mit Cannabisblüten behandelte Patientinnen und Patienten den Therapieerfolg grundsätzlich höher bewerten, die Therapie seltener abbrechen und seltener Nebenwirkungen angeben. Lediglich die Nebenwirkung „euphorisierende Wirkung“ wird dreimal häufiger berichtet als bei den anderen Cannabisarzneimitteln. „Bei gleichzeitig sehr hohen THC-Dosen, dem hohen Männeranteil und dem geringen Durchschnittsalter sollten Ärztinnen und Ärzte die Gefahr von Missbrauch und Abhängigkeit bei der Therapieplanung mit Cannabisblüten beachten“, mahnt hier das BfArM.

Das Institut weist zudem darauf hin, dass die Daten der Begleiterhebung klinische Studien in keiner Weise ersetzen könnten. „Sie bilden jedoch eine wertvolle Grundlage für die Planung und Durchführung ebendieser.“ Die Ergebnisse liegen nun beim Gemeinsamen Bundesausschuss, der aufgefordert ist, binnen sechs Monaten Näheres zur Leistungsgewährung in seinen Arzneimittel-Richtlinien zu regeln.

Den gesamten Abschlussbericht finden Sie auf der Webseite des BfArM zum herunterladen.