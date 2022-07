Migasa bietet Schulung „Demenz-Beratungs-Apotheke“

Dennis Hotes, Leiter für Marketing und Kommunikation bei Migasa, sieht die Apotheken als niederschwelliges Angebot in der Hilfe für Betroffene. Weiter führt er aus: „Mit dem neu gewonnen Know-how befähigen wir unsere Apotheken das Thema proaktiv anzugehen und helfen so zu entstigmatisieren, um mehr Akzeptanz für demenziell Erkrankte in der Gesellschaft zu schaffen.“ Für Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen wurde eine Interseite eingerichtet, auf der sie eine wohnortnahe Demenz-Beratungs-Apotheke finden können.