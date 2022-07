Lauterbach zweifelt an Biosimilar-Austausch in Apotheken

Die gesetzliche Grundlage findet sich im Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung, das der Deutsche Bundestag im Jahr 2019 verabschiedet hat. Die Details soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) regeln, der bereits Stellungnahmen der betroffenen Verbände eingeholt hat. Die DAZ berichtete ausführlich.

In einem Videointerview der neuen Reihe „Biotech-Talk“, die nach eigenen Angaben auch vom Pharmakonzern Biogen unterstützt wird, äußert sich jetzt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eher verhalten zu dem Vorhaben. Zwar wisse man inzwischen, dass es durchaus möglich sei, qualitativ hochwertige Biosimilars zu produzieren, die den Originalpräparaten nicht unterlegen sind. Zudem kristallisiere sich zunehmend ein Preisunterschied zwischen Referenzarzneien und Biosimilars heraus – aus wirtschaftlicher Sicht dürfte das gerade in Zeiten des Spargesetzes ein wichtiger Aspekt sein.

Lauterbach: Mehr Vertrauen bei ärztlichem Austausch?

Ob die Substitution jedoch in den Apotheken stattfinden sollte, ist für Lauterbach nicht geklärt. „Wir werden uns intensiv damit auseinandersetzen“, kündigt er an. „In dieser Frage sichten wir derzeit noch die Literatur. Mein Gefühl ist, dass ein größeres Vertrauen hergestellt werden kann, wenn diese Entscheidung bei den Ärzten getroffen wird und nicht in der Apotheke.“ Er könne sich diesbezüglich konkreter positionieren, wenn die Vorlage des G-BA auf dem Tisch liegt.

Dass eine automatische Substitution die Entwicklung biotechnologisch hergestellter Arzneimittel für die Pharmaindustrie weniger attraktiv machen könnte, glaubt Lauterbach übrigens nicht. Dieses Feld sei „sehr lukrativ für die Hersteller“, ist der Minister überzeugt. Zudem würden die meisten dieser Produkte gar nicht von den Pharmafirmen selbst entwickelt, sondern an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Es dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, dass ohne die hohen Gewinne die Arzneimittelkonzerne keine biotechnologischen Wirkstoffe mehr entwickeln würden und damit eine Lücke entstehe. „Die Universitäten arbeiten daran, um die Therapie besser zu machen – unabhängig davon, ob das später über die Apotheke oder den Arzt als Biosimilar verkauft wird.“

Das vollständige Interview finden Sie auf Youtube (ab Minute 47).