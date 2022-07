Lauterbach will KVen entgegenkommen

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die für die Abrechnung zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) hatten am Donnerstag in einem „Brandbrief“ an Lauterbach erklärt, dass sie Bürgertestungen „zukünftig nicht mehr abrechnen und auszahlen können“. Die neuen kleinteiligen Anspruchsvoraussetzungen gingen völlig an der Realität des Testgeschehens vorbei und seien im Nachhinein nicht von den KVen überprüfbar, hieß es.

KBV-Vorstandschef Andreas Gassen hatte der „Bild“-Zeitung (Freitag) zudem gesagt: „Diese unsinnigen Tests müssen abgeschafft werden. Sie sind viel zu teuer, der bürokratische Aufwand ist riesig und die epidemiologische Aussagekraft ist Null.“