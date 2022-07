Hydroxyethylstärke-Infusionslösungen behalten in Deutschland vorerst ihre Zulassung

Anfang Februar hatten der Pharmakovigilanzausschuss der EMA (PRAC) und die „Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human“ (CMDh) empfohlen, die Genehmigungen für das Inverkehrbringen von Hydroxyethylstärke (HES)-Infusionslösungen in der gesamten Europäischen Union auszusetzen. Die Entscheidung der Europäischen Kommission stand noch aus. Jetzt hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mit Bescheid vom 21. Juni 2022 die Entscheidung der EU-Kommission bekannt gegeben. Damit erfolgt die Umsetzung des Durchführungsbeschlusses der EU-Kommission.

Interessant ist das, weil die HES-Infusionslösungen tatsächlich vorerst ihre Zulassung behalten – und das, obwohl der PRAC schon 2018 das Ruhen der HES-Zulassungen empfohlen hatte. Doch im April 2019 hieß es vom BfArM, dass in Deutschland das „Programm für den kontrollierten Zugang“ umgesetzt wird – seitdem unterliegt Hydroxyethylstärke ausschließlich dem Direktvertrieb. Wie die DAZ berichtete, wird das Risiko-Nutzen-Verhältnis schon seit 2013 diskutiert.