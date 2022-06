Laumann bleibt NRW-Gesundheitsminister

Von 2005 bis 2014 gehörte Laumann dem Landtag Nordrhein-Westfalen an. Bis 2010 war er hier erstmals Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Von 2010 bis 2013 war er Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion.

Von Dezember 2013 bis Juni 2017 war der CDU-Mann Patientenbeauftragter der Bundesregierung sowie Pflegebevollmächtigter im Amt eines Staatssekretärs im Bundesministerium für Gesundheit. In dieser Zeit machte er sich unter anderem für eine Reform im Hilfsmittelbereich stark – öffentlichkeitswirksam hatte er zuvor immer wieder die Inkontinenzversorgung kritisiert.

Seit 2017 ist Laumann nun durchgängig in NRW und dort Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. In seinen Ämtern kam er immer wieder in Berührung mit Apotheken. Dabei machte er sich wiederholt für ihre Belange stark. Er sorgte auch dafür, dass Apotheken frühzeitig ins COVID-19-Impfgeschehen eingebunden wurden. Die Aufarbeitung des Bottroper Zyto-Skandals fiel dem CDU-Politiker ebenfalls als NRW-Minister zu.