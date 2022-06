Apotheker- und Ärztekammer wollen anonymen Behandlungsschein

In Sachsen leben den Angaben zufolge mehrere Tausend Menschen, die durch fehlende Krankenversicherung keinen oder nur unzureichenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben. „Vor diesem Hintergrund appellieren wir als Initiative SABS an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen und die medizinische Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung durch staatliche Stellen zu gewährleisten.

Als Lösungsstrategie schlagen wir die Einrichtung eines Anonymen Behandlungsscheins nach Vorbild bestehender Projekte in anderen Bundesländern vor.“ Neben der Ausgabe von Behandlungsscheinen für akute Erkrankung beinhalte das Konzept ein sogenanntes „Clearing“, bei dem bestehende Krankenversicherung bzw. Kostenträger geprüft werden sollen.