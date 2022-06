Versorgungsengpass für Doxorubicin erwartet

Seit Anfang Juni ist in der Lieferengpass-Datenbank des BfArM ein Engpass für Doxorubicin angekündigt, der am 1. Juli beginnen und erst zum Jahresende enden soll. Als Grund werden „Probleme in der Herstellung“ angegeben. Konkret geht es um „Caelyx 2 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung - OP(1x25ml)“ der Firma Baxter. Diese informiert nun auch über die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) über einen voraussichtlichen „Versorgungsengpass für das zweite Halbjahr 2022“. Sowohl die 10 ml- als auch die 25 ml-Größe sollen betroffen sein.

Für die 10 ml-Formulierung wird eine Kürzung auf 50 Prozent der durchschnittlichen Liefermenge ab Juni 2022 erwartet, die durchschnittliche Liefermenge von Caelyx 25 ml werde von Juni bis Juli 2022 auf 60 Prozent reduziert und ab August 2022 soll diese dann 50 Prozent betragen. Zu einem Produktionsstopp kommt es laut einem Informationsschreiben von Baxter jedoch nicht. „Laut Firma kann der Auftragshersteller aufgrund von Kapazitätsengpässen im weiteren Verlauf dieses Jahres die für den weltweiten Bedarf an Caelyx benötigten Mengen nicht vollumfänglich herstellen“, heißt es. Die AMK bittet jetzt Apotheker:innen darum, belieferte Institutionen angemessen zu informieren.