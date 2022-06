Novellierung der Approbationsordnung – Wie geht es weiter?

Der Ball liegt nun bei der BAK. Sie muss auf die Studierenden zukommen und über Kritikpunkte der Studierenden sprechen. Anschließend müssen alle Interessensgruppen gemeinsam an das BMG herantreten und eine Novellierung fordern; auch, wenn die Studierenden das Positionspapier der Kammer nicht mittragen. Ab dem Zeitpunkt wird das Projekt nicht mehr in der Hand der Interessensgruppen liegen. Sie werden zwar weiterhin als Sachverständige ihre Meinung zum Prozess kundtun dürfen und dies auch vehement tun müssen. Das letzte Wort werden sie aber nicht haben. Genauso wenig wie das BMG: Schlussendlich müssen die Bundesländer im Bundesrat entscheiden, ob sie das teure Projekt der Novellierung mittragen werden. Und hier liegt die größte Herausforderung: Studierende, Kammern und Professor:innen müssen trotz aller inhaltlichen Differenzen bei den Landesregierungen dafür werben, dass eine Novellierung notwendig und überfällig ist. Und dafür, dass sie entsprechend umgesetzt wird, um die Studierenden bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten. Hierin liegt die eigentliche Herausforderung. Alle müssen an einem Strang ziehen und das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren.