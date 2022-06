Krankenkassen sind enttäuscht

Am heutigen Dienstag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat heute die mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) abgestimmten Eckpunkte für eine „GKV-Finanzreform“ vorgestellt. Das geplante Gesetz, dessen Entwurf jetzt in die Ressortabstimmung geht und der bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist, soll das für das kommende Jahr erwartete Defizit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Höhe von 17 Milliarden Euro ausgleichen. Dass auch die Apotheken dazu einen Beitrag leisten sollen, ist klar – doch wie dieser aussehen soll, ließ Lauterbach heute noch offen. Bei Kassen kommen diese Pläne gar nicht gut an.