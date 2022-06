Endlich anfangen!

Wenn wir den Anfang nicht finden bei einer Sache, die uns wirklich wichtig ist, dann liegt der Teufel meist im Detail. In diesem Fall zuallererst in unserem eigenen Denken. Denken Sie kurz an Ihr verhindertes Herzblut-Projekt. Wenn Sie mir erklären sollten, warum Sie noch nicht angefangen haben, was würden Sie sagen? Hatten Sie keine Zeit, nicht das nötige Kleingeld oder waren Sie sich nicht sicher, ob Ihre Fähigkeiten ausreichen? Gehören Sie zu den­jenigen, die in einem Prästadium verweilen und die sehr, sehr bald anfangen wollen, aber irgendwie in den Vorbereitungen stecken bleiben? Welche Begründung wäre die Ihre? Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden Sie viele gute Gründe nennen und alles wird vollkommen plausibel klingen. Warum?