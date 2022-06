Affenpocken: Noch kein internationaler Gesundheitsnotstand

Der WHO-Generaldirektor Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ist nach eigener Aussage angesichts des Reports des Notfallkomitees zum Ausbruch Affenpocken-Ausbruchs tief besorgt. Das Notfall-Komitee teilte in seinem Bericht Bedenken bezüglich des Ausmaßes und der Geschwindigkeit des Ausbruches mit. Seit Anfang Mai seien in mehr als 50 Ländern mehr als 3000 Fälle registriert worden. Weiterhin gebe es „viele unbekannten Variablen und Lücken in den aktuellen Daten“. Trotzdem empfahl das Komitee dem Generaldirektor zurzeit noch nicht die höchste Alarmstufe, also keinen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Das Komitee zeigte sich bereit, sich wieder zu versammeln, sollte es nötig werden.