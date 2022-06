Beweggrund für diesen Antrag sei gewesen, dass man sich bei diesem zukunftsträchtigen Thema das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen wolle, erklärte Andreas Ziegler, einer der Initiatoren des Antrags. Bei der biochemischen Analytik sei das seiner Information nach so gewesen – eigentlich eine pharmazeutische Aufgabe, heute aber in den Händen der Laborärzte – und das solle sich nicht wiederholen. Aktuell sehe es aber ganz danach aus: Bei den digital vernetzten Arzneiformen positionierten sich beispielsweise aktuell Ärzte als Ansprechpartner. Beim letzten DAT habe ein Kollege, als die Frage aufkam, was unter Telepharmazie eigentlich zu verstehen sei, Google zurate gezogen. Aber nicht Wikipedia solle definieren, was Telepharmazie ist, sondern der pharmazeutische Berufsstand, so Ziegler.

Ziegler begründete auch, warum er das Thema besser in einem Ausschuss aufgehoben sieht als in einem Arbeitskreis: „Es ist kein vorübergehendes Thema. Die institutionalisierte Verankerung in der Kammer bietet zusätzliche Möglichkeiten, auf Kammerressourcen zuzugreifen“, so der Apotheker.