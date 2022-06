Die 410 Mitglieder des Landesverbandes Sachsen-Anhalt e.V. waren eingeladen, per Briefwahl Vertreter für den erweiterten Vorstand zu wählen. 72 Prozent der Stimmberechtigten beteiligten sich an der Wahl.

Bei dem darauffolgenden ersten Treffen des erweiterten Führungskreises in der neuen Wahlperiode am 21. Juni wurde dann der 58-jährige Apotheker Mathias Arnold erneut zum Vorsitzenden gewählt. Damit steht der Inhaber der Lilien-Apotheke in Halle ein weiteres Mal für vier Jahre an der Spitze des Verbandes. Seine Stellvertreter sind dabei Thomas Rößler (Victoria-Apotheke, Magdeburg) sowie Ursula Gütle (Niemeyer-Apotheke, Halle). Daneben gehören Beatrice Kositzki (Adler-Apotheke, Magdeburg) und Norbert Hoffmann (Stadt-Apotheke, Köthen) zum Vorstand.