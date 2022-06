Ziel eines vom NHS aufgestellten Zehn-Jahres-Plans ist es, den Anteil an früh diagnostizierten Krebserkrankungen von 50 Prozent auf 75 Prozent zu steigern. Denn je früher eine Tumorerkrankung erkannt wird, desto mehr Behandlungsmöglichkeiten gibt es. Die ambitionierten Maßnahmen des britischen Gesundheitsdienstes umfassen auch mobile Leber-Screening-Busse und ein gezieltes Gentest-Programm für BRCA-Mutationen. Die Busse sind bereits ab Juni 2022 unterwegs und bieten bei Arztpraxen, in Stadtzentren sowie bei Tafeln schnelle, nicht-invasive Untersuchungen an. Der NHS erwartet, dass so Hunderte von Menschen getestet werden können. Dass die Erfolgsaussichten für das mobile Testangebot durchaus gut sind, zeigt eine bereits laufende Initiative: Durch mobile Lungen-Screening-Busse konnten landesweit monatlich mehr als 30.000 Menschen außerhalb von Supermärkten und Fußballstadien getestet und hunderte Krebserkrankungen früh erkannt werden.