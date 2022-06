Vitamin E wird in Internet-Foren mit anschaulichen Versprechen in Verbindung gebracht. Die Rede ist vom „Antioxidanzien-Boost“ für den gesamten Körper, Schutz für den „Denkapparat“ und Wundermittel gegen Potenzstörungen. Was ist dran an diesen Aussagen und gibt es wirklich einen bedenklichen Vitamin-E-Mangel?