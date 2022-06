Was kompliziert klingt, könnte als indirektes Sympathomimetikum bezeichnet werden. Denn eigentlich werden β2-Rezeptoren durch Endozytose von der Oberfläche internalisiert. α-Hederin hemmt die Endozytose und erhöht dadurch die Rezeptordichte an der Zelloberfläche, sodass Adrenalin eine stärkere Aktivierung der β2-Rezeptoren bewirkt. Einerseits erhöht die verstärkte intrazelluläre cAMP-Freisetzung die Surfactant-Bildung, der Schleim verflüssigt sich und kann leichter abgehustet werden. Andererseits führt die verstärkte Aktivierung an β2-Rezeptoren an der glatten Bronchialmuskulatur zu einer Relaxation und damit Bronchodilatation. Weitere Effekte, wie beispielsweise eine antiinflammatorische Wirkkomponente, werden ebenfalls untersucht.