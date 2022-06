Ixiaro ist nicht lieferbar – was tun?

Bei der Japanischen Enzephalitis handelt es sich um eine Viruserkrankung, die vor allem durch nachtaktive Stechmücken übertragen wird, und zwar im asiatisch-pazifischen Raum (Endemiegebiete) – also Ländern wie China, Indien, Indonesien, Nepal, Philippinen, Sri Lanka oder Thailand. Wie auch die Erreger von Gelbfieber oder Denguefieber, zählt das Japanische Enzephalitisvirus zu den Flaviviren. Bislang gelang es, fünf Genotypen zu identifizieren, deren Virulenz vergleichbar ist. Hauptwirt des Erregers sind Schweine und wildlebende Vögel, teilweise auch Pferde, Reptilien und Fledermäuse – die Stechmücke hingegen fungiert lediglich als Vektor und überträgt die Viren von einem Reservoir zum nächsten. Infektionen treten am häufigsten am Ende der Regenzeit auf und stehen im lokalen Zusammenhang mit Reisanbau und Schweinezucht. Dem RKI zufolge gibt es jährlich knapp 68.000 Fälle, die WHO geht von bis zu zehnmal mehr Infektionen aus.

Meistens verläuft die Infektion mild, bisweilen entwickeln die Infizierten sogar keinerlei Symptome. Allerdings können auch schwere Verläufe mit Enzephalitis auftreten (1 von 250 Infizierten). Hier zeigen die Infizierten nach der Inkubationszeit von fünf bis 15 Tagen Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Muskelschmerzen als Symptome. Hinzukommen können neurologische Symptome und Bewusstseinsstörungen. Kommt es zum Ausbruch der Erkrankungen, stirbt etwa ein Drittel der Erkrankten, zudem können bei den Überlebenden dauerhafte Beeinträchtigungen bleiben, was bei 30 bis 50 Prozent der Betroffenen der Fall ist. Eine kausale Therapie existiert nicht.