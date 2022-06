Tatsächlich sind die Behörden dieser Frage bereits nachgegangen. So erklärte das „Chemische und Veterinäruntersuchungsamt“ (CVUA) Karlsruhe Anfang März 2022 in einer Mitteilung, dass Ethylenoxid teilweise in leeren Kapselhüllen aus Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) von Nahrungsergänzungsmitteln nachgewiesen werden konnte. Die Arzneimitteluntersuchungsstelle des CVUA Karlsruhe hat daraufhin in Kooperation mit dem CVUA Stuttgart eine Reihe unterschiedlicher Arzneimittel-Darreichungsformen auf Ethylenoxid untersucht. Doch bislang gebe es keinen Grund zur Besorgnis.

Unter den insgesamt 14 Proben sollen sich zehn Fertigarzneimittel (darunter Tabletten, Granulate, Kapseln), zwei Ausgangsstoffe und zwei verschiedene Leerkapseln befunden haben. „Es wurden sowohl pflanzliche als auch synthetisch hergestellte Arzneimittel untersucht“, heißt es. Nur in einer der 14 untersuchten Proben (Fertigarzneimittel in Kapseln) habe schließlich der Metabolit 2-Chlorethanol nachgewiesen werden können – allerdings in einer nicht quantifizierbaren und damit als unbedenklich geltenden Menge.

Das Fazit des CVUA lautet damit: