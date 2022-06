Der Beschluss der Gematik-Gesellschafter, zum 1. September 2022 wirklich mit dem E-Rezept durchzustarten, hat viel Aufsehen erregt. Während er für die Apotheken eine recht deutliche Aussage hat, sieht es für diejenigen, die die E-Rezepte ausstellen sollen, nicht ganz so klar aus. Los geht es in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein – aber erstmal nur in Pilotpraxen und -krankenhäusern. Und dann? Wann wird es für alle Ärzte der Regionen Pflicht? Das muss die Gematik in einem weiteren Beschluss festlegen – vermutlich drei Monate nach dem Startschuss. Weitere KV-Regionen folgen in zwei Tranchen, doch welche das sind, ist ebenfalls noch zu beschließen.