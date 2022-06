Apps, die Patient:innen an die Einnahmen ihrer Arzneimittel erinnern und einen Überblick über alle eingenommenen Präparate geben, unter Umständen sogar für mehrere Familienmitglieder, gibt es eine ganze Reihe. So ist beispielsweise eine entsprechende Funktion in der Apotheken-App von apotheken.de integriert. Techgigant Apple will so eine Funktion künftig selbst anbieten. Wie auf der Entwickler-Konferenz am gestrigen Montag angekündigt, soll mit watchOS 9 für die Apple-Watch und iOS 16 für das iPhone die Health-App um „Medications“ erweitert werden. Nutzer:innen können darüber Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel verwalten, Einnahmepläne erstellen und Erinnerungen erhalten sowie die Einnahme dokumentieren. Neben anderen Gesundheitsdaten lassen sich auch Medikationsdaten mit Familienmitgliedern teilen.