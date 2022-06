Diese vielfältigen Optionen des Microdosings machen es Wissenschaftlern natürlich schwer, das Verfahren zu überprüfen. Eine britische Arbeitsgruppe hatte deshalb die Idee, die Microdoser selbst ihre Praxis verblinden zu lassen. 246 Teilnehmer füllten ihre üblichen Mikrodosen (in den meisten Fällen LSD oder Pilze) in Kapseln und packten sie mit Placebos in bestimmten Mustern in codierte Briefumschläge, die ihnen zur Hälfte dann in einem semi-zufälligen Verfahren wieder zugelost wurden. Die Wissenschaftler etablierten so ein placebokontrolliertes Microdosing-Verfahren über vier Wochen mit zwei Microdosings pro Woche. Die Ergebnisse schienen auf den ersten Blick alle Versprechen der Microdoser einzulösen. Die Teilnehmer fühlten sich über die Dauer der Studie immer besser, zufriedener und achtsamer – nur, dass auch die Placebo-Teilnehmer an diesem Glück teilhatten. Die Probanden waren verblüfft: So konzentriert wie während der Studien und so lebhaft war seine Farbwahrnehmung noch nie, berichtet ein Teilnehmer aus der Placebogruppe. Beruhen die Effekte des Microdosings also nur auf dem Placebo-Effekt?