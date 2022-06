Evidenz spielt in der Arzneimitteltherapie eine wichtige Rolle. Darin sind sich wohl fast alle, die mit dem Thema zu tun haben, einig. Auch im OTC-Bereich rückt das Thema vermehrt in den Fokus und damit auch in der apothekerlichen Beratung. Allerdings ist das Ansinnen, evidenzbasiert zu beraten, nicht immer so leicht in die Praxis umzusetzen: Wer hat schon Zugriff auf die jeweiligen Studien, geschweige denn die Zeit, sie zu lesen? Mal ganz abgesehen davon, dass es dazu einiger Übung bedarf. Vor diesem Hintergrund wurde basierend auf der Idee der Firma Sanofi das Online-Journal „Evidence for Self-Medication“ entwickelt. Was sich genau dahinter verbirgt, erzählen uns die „Miterfinder“ Dr. Marion Eberlin und Dr. Tobias Mück.