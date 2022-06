Bestimmte Lebensumstände erhöhen das Suizidrisiko – dazu zählen auch Krankheiten, zum Beispiel Krebs und Depression. Das berichtete Professor Barbara Schneider, Chefärztin der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen am akademischen Lehrkrankenhaus der Universität Köln, in Meran. Hat das pharmazeutische Personal den Verdacht, ein Patient in der Apotheke könnte des Lebens überdrüssig sein, ist es das A und O, auf die passende Ansprache zu achten, wenn man helfen möchte.