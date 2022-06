Anlässlich der Gewinnsteigerungen äußerte sich Noventi-Chef Hermann Sommer im Interview mit dem „Handelsblatt“ zu den Herausforderungen durch den Online-Handel: „Unser Ziel ist es, die Apotheke so zu stärken, dass Kunden den gleichen Dienst bekommen wie bei Versandhändlern. Zusätzlich erhalten sie vom Apotheker aber noch eine Beratung.“ Bereits im vergangenen Jahr habe Noventi zweistellig in die Digitalisierung investiert. Auch in diesem Jahr werde erneut ein hoher zweistelliger Millionenbetrag in die Digitalisierung investiert, kündigte Sommer an. Im Jahr 2023 soll das Investment in die Digitalisierung dann geringer ausfallen.

Auf Nachfrage äußerte Sommer sich im Handelsblatt-Interview auch dazu, dass sich bis Jahresende 2021 nicht – wie ursprünglich angestrebt – 10.000 Apotheken an die Plattform gesund.de angeschlossen hatten, sondern bis Mai 2022 nur rund 7.000 Apotheken. „In der Pandemie haben Apotheker gut verdient, da mussten sie nichts an ihrer Geschäftstätigkeit ändern“, so Sommer. „Wenn das elektronische Rezept, wie ursprünglich geplant, am 1. Januar gekommen wäre, wären Apotheker nicht so zurückhaltend.“

Noventi ist nach eigenen Angaben der führende Anbieter von Software, Finanzdienstleistungen und digitalen Plattformen im europäischen Gesundheitsmarkt. Das Angebot richtet sich an alle Leistungserbringer des Gesundheitswesens, z. B. Apotheken, Arzt- und Zahnarztpraxen, Physiotherapien, Sanitätshäuser und Pflegedienste.

.