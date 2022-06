Auch bei den DOAK muss die Dosis bei eingeschränkte Nierenfunktion angepasst werden, allerdings auch je nach Präparat unterschiedlich, was die Dosierung wiederum anfällig für Fehler mache, und schließlich auch in einer erhöhten Mortalität münde. Doch DOAK sollen was die Nieren angeht mindestens so sicher sein wie Warfarin.

Bei den Arzneimittelinteraktionen der DOAK sei eher an die pharmakodynamischen als an die kinetischen zu denken. Dennoch müssten beide ernst genommen werden. Grundsätzlich sollen Apothekerinnen für mehr AMTS auf das Schulungsmaterial und die Patientenausweise des BfArM hinweisen.