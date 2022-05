Wenn es um den klinischen Nutzen von lipidsenkenden Arzneimitteln geht, muss man zunächst über Statine sprechen. Eine Metaanalyse von 26 randomisiert kontrolliert klinischen Studien (RCT) soll, laut Professor Ruth aus Tübingen auf dem Pharmacon Meran 2022, gezeigt haben, dass pro 1 mmol/l Senkung an LDL-Cholesterin schwerwiegende vaskuläre Ereignisse um 22 Prozent, KHK-bedingter Tod um 20 Prozent und Schlaganfall um 17 Prozent verringert werden. Der relative Nutzen sei dabei im ersten Jahr nur halb so groß wie in den Folgejahren, was für eine langfristige Therapie spricht.