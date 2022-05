In Deutschland sterben jedes Jahr weit über 100.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums – das entspricht einem Todesfall alle vier Minuten (siehe auch Deutsches Krebsforschungszentrum, Tabakatlas Deutschland 2020). Zigarettenrauchen führt jährlich zu mehr Todesfällen als Aids, Alkohol, illegale Drogen, Verkehrsunfälle, Morde und Selbstmorde zusammen. In Deutschland ist die Zahl der Zigarettenraucher in den letzten Jahren zwar leicht rück­läufig, gleichzeitig steigt aber der Konsum von Tabak für Wasserpfeifen (Shishas) – besonders bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen – deutlich an. Das geht aus dem „Jahrbuch Sucht 2022“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hervor.

Das Rauchen von Tabakerzeugnissen gehört zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Es verursacht Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und schädigt massiv Lunge und Atemwege. Die Lebenserwartung von Rauchern ist etwa acht Jahre geringer als die von Nichtrauchern. Das sollte jedem Raucher klar sein. Aufhören lohnt sich also zu jeder Zeit – je früher, desto besser. Doch wie schafft man es, auf Zigaretten und Co. zu verzichten?

Die Apotheke dient vielen Patienten als Anlaufstelle und Weg­begleiter beim Rauchstopp. Hier ist vor allem eine kompetente Beratung zu den verschiedenen Optionen zur Tabakentwöhnung gefragt. Mit dem Rauchen aufzuhören, ist allerdings keine Kleinigkeit. Das Nikotin in herkömm­lichen Zigaretten, E-Zigaretten oder Tabakerhitzern schafft eine körperliche und psychische Abhängigkeit – deshalb ist der Ausstieg häufig schwer und gelingt nicht unbedingt beim ersten Versuch. Werden Raucher durch kostenfreie und evidenzbasierte Therapieangebote beim Rauchstopp unterstützt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Ausstieg deutlich (siehe auch AWMF S3-Leitlinie 2021 „Rauchen und Tabakabhängigkeit: Screening, Diagnostik und Behandlung“).