Unangemessene Polymedikation sei vermeidbar, betonte Jaehde. Wichtig sei es, bereits im Vorfeld mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen zu besprechen, wie ein Kontakt zwischen Arzt und Apotheker im Idealfall ablaufen soll. Beispielhaft nannte er die Kommunikationspyramide, in der unterschieden wird zwischen einem Notfall, wenn ein direkter Kontakt erforderlich ist, und einer Information über mögliche Probleme, die nicht dringlich sind, z.B. mit Fax und einer späteren Rücksprache. Daneben regte Jaehde einen regelmäßigen Austausch der Professionen an. So könnte man sich ein oder zweimal im Jahr z.B. im Rahmen von Qualitätszirkeln treffen. Solch ein strukturiertes Vorgehen kann helfen, eine potenziell inadäquate Medikation zu erkennen und ein Zuviel an Arzneimitteln zu vermeiden.