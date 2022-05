Bereits vergangene Woche hatten sich mehrere Zahlungsdienstleister wie Payone zu dem Problem geäußert und unter anderem den Tipp gegeben, nicht eigenständig an den Geräten einen Neustart vorzunehmen und diese auch unverändert sowohl am Strom wie am Netzwerk angeschlossen zu lassen. Am Samstag hieß es dann, dass „eine erste vorläufige Version“ des Softwareupdates vorliegt. Allerdings gleich mit der Einschränkung versehen, dass diese wohl nicht stabil genug sei für eine flächendeckende Anwendung. Nun hat sich der Dienstleister Payone erneut geäußert, wie das „Handelsblatt“ berichtet.

Demnach müssen sich die Anwender:innen noch eine Weile gedulden, bis das Problem behoben ist. Payone erklärt, weiterhin in enger Abstimmung mit Verifone zu sein, um eine vollumfänglich einsetzbare Lösung zu erhalten, die man anschließend in die Fläche bringen werde.