Das krankheitsfreie Überleben bei Frauen, die fünf Jahre lang Metformin eingenommen hatten, unterschied sich nicht von dem der Brustkrebspatientinnen ohne Metformin: Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 96,2 Monaten (etwa acht Jahre) hatten 465 Patientinnen ein lokales Rezidiv oder Fernmetastasen entwickelt oder waren gestorben – 234 in der Metformingruppe, 231 in der Placebogruppe. Die Inzidenz geben die Wissenschaftler für Metformin mit 2,78 pro 100 Patientenjahre an, für Placebo mit 2,74 pro 100 Patientenjahre, was eine Hazard Ratio von 1,01 ergibt: Das Risiko für beide Behandlungsgruppen ist vergleichbar.