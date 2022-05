Das Problem besteht wohl darin, dass die Kartenterminals zwar Zahlungsdaten auslesen, dann aber keine Verbindung zum Host aufbauen können. Laut Heise.de deutet das darauf hin, dass der Netzwerkbetrieb zwischen den Terminals und der Zahlungsinfrastruktur der Banken fehlerhaft funktioniert. An einer Behebung der Störung wird offenbar gearbeitet, wann es so weit ist, ist aber unklar.

Wer auf Nummer sicher gehen will, versorgt sich also vor dem Einkaufen, Tanken oder dem Gang in die Apotheke mit ausreichend Bargeld. Die Abhebung am Automaten soll problemlos möglich sein. Betroffenen Händlern wird zudem empfohlen, gut sichtbar auf die Störung hinzuweisen.