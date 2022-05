Am vergangenen Donnerstag kam die „Apotheken-Schiedsstelle“ zu ihrer dritten und letzten Sitzung zu den pharmazeutischen Dienstleistungen zusammen. Im Anschluss bestätigten Deutscher Apothekerverband (DAV) und GKV-Spitzenverband, dass die Verhandlungen abgeschlossen werden konnten. Jetzt wird am Schiedsspruch, der den Vertrag zwischen Rahmenvertragspartnern festsetzt, gefeilt. Er wird endlich Licht ins Dunkel bringen: Auf welche konkreten pharmazeutischen Dienstleistungen haben die Versicherten in Kürze Anspruch? Und was zahlen die Krankenkassen den Apotheken dafür?

Sowohl DAV als auch GKV-Spitzenverband wollen sich zu den Inhalten der kommenden Vereinbarung nicht äußern, ehe sie schriftlich vorliegt. Allerdings gibt es Anzeichen, dass der GKV-Spitzenverband mit dem einen oder anderen Punkt nicht einverstanden ist. Das wirkt nicht ungewöhnlich – schließlich haben DAV und GKV-Spitzenverband die Schiedsstelle angerufen, weil sie in ihren Vertragsverhandlungen nicht zueinander fanden. Dass deren Entscheidung nicht alle restlos glücklich macht, ist durchaus vorstellbar. Die Frage ist nun, ob die GKV-Seite den Schiedsspruch dennoch schluckt – oder ob sie gegen ihn klagt.

Akzeptieren beide Seiten die Entscheidung, ist alles klar und die Apotheken können loslegen. Aber was wäre im Fall einer Klage? Würde dies die Einführung der Dienstleistungen verzögern? Wenn nicht, könnte das angerufene Gericht dann eine Entscheidung treffen, die die Apotheken rückwirkend und möglicherweise nicht vorteilhaft trifft?