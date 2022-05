Die Affenpocken sorgen derzeit für Schlagzeilen – auch in Deutschland sind nunmehr erste Fälle bekannt. Doch durch gute Kontaktnachverfolgung und Vorsicht könne die Situation mit den noch niedrigen Fallzahlen in den Griff bekommen werden, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am heutigen Dienstag bei einer Pressekonferenz am Rande des Deutschen Ärztetags in Bremen.