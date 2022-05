Wie gefährlich Interaktionen von Medikamenten sein können, ist den Mitarbeitenden in den Apotheken wohlbekannt. Beim Pharmacon in Meran fasste Nina Griese-Mammen, Abteilungsleiterin für wissenschaftliche Evaluation im ABDA-Geschäftsbereich Arzneimittel, ein Papier der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) zusammen, in dem die Fachgesellschaft anhand von sechs besonders kritischen Wechselwirkungen auf das Thema aufmerksam macht.