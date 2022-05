Sichtlich stolz auf die Kolleginnen und Kollegen ist der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert. Man habe „auf sich und die Patienten aufgepasst“, die Apotheken seien die ersten gewesen, die Plexiglasscheiben zum Schutz der Kunden aufgebaut haben, die Masken verteilt, Desinfektionsmittel hergestellt und Testzentren aufgebaut haben. Es sei „tolle Arbeit“ geleistet worden, „die Leistungen in den Apotheken waren zum Teil gigantisch“ – kurz: „Wir haben geliefert!“

Ins gleiche Horn stieß bei seinem Pharmacon-Eröffnungsvortrag Dr. Gottfried Ludewig, der neue „Head of Health Industries“ der Telekom-Tochter T-Systems, vor allem aber ehemaliger Abteilungsleiter für Digitalisierung im Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn. Es sei „enorm positiv“, was die Apotheken in der Pandemie auf die Beine gestellt haben, sagte er und konstatierte „ein neues Rollenverständnis der Apothekerinnen und Apotheker“. Ganz besonders hob er dabei auf die Digitalisierung ab. Die Ausstellung von digitalen Impfzertifikaten durch die Apotheken bezeichnete er als „erfolgreichsten digitalen Prozess in der Geschichte der Bundesrepublik“.