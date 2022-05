Benkert: „Wir haben Knochenarbeit geleistet“

Aus Benkerts Sicht sind Einsparungen zulasten der Apotheken aktuell fehl am Platz. Sie sind seit Jahren von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abgekoppelt, gleichzeitig belasten sie die steigenden Kosten für zum Beispiel Energie, Sprit und Personal ebenso wie alle anderen. „Ich appelliere daher an die Politik: Schwächen Sie nicht die finanzielle Situation der Apotheken und gefährden die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung.“ Stattdessen erinnerte er an den Inhalt des Koalitionsvertrags – darin war noch von einer Stärkung der Vor-Ort-Apotheken die Rede gewesen. „Eine gute Arzneimittelversorgung braucht – auch in wirtschaftlicher Hinsicht – verlässliche Rahmenbedingungen!“

Ein Baustein, um die Situation der Apotheken zu stabilisieren, sollen die neuen pharmazeutischen Dienstleistungen sein. Am vergangenen Donnerstag fand der wohl letzte Termin diesbezüglich vor der Schiedsstelle statt. Worauf sich die Beteiligten nun verständigt haben, was das Dienstleistungspaket und die Vergütung der Apotheken betrifft, bleibt allerdings unter Verschluss, bis der schriftliche Schiedsspruch vorliegt. „Das ist zwar einerseits bedauerlich, denn wir alle sind gespannt auf die vereinbarten Dienstleistungen. Es ist aber auch verständlich, dass die öffentliche Kommunikation erst dann erfolgen soll, wenn alles in trockenen Tüchern – in diesem Fall schwarz auf weiß auf bedrucktem Papier – ist“, sagte Benkert.

Impfende Apotheker:innen – ein Erfolgsmodell

Doch auch in anderen Bereichen entwickeln sich die Apotheken weiter und erweitern ihr Leistungsspektrum: Zwar stoßen alle politischen Initiativen, das Impfen in den Betrieben zu ermöglichen, auf massiven Widerstand seitens der Ärztelobby. Dennoch trat die Bundesregierung mit dem Wunsch an die Apotheker:innen heran, an der Nationalen Impfkampagne zu partizipieren und Menschen gegen COVID-19 zu immunisieren – aus Sicht des BAK-Präsidenten der Beginn einer Erfolgsgeschichte: „Wir erreichen mit unserem niedrigschwelligen Angebot auch Menschen, die wegen einer Impfung nicht zum Arzt gehen würden. Dafür sind die Apotheken prädestiniert“, so Benkert. „Kurzum: Apotheker können und machen es.“