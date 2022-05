Leitlinie zur Opioidsubstitution überarbeitet

Neben einem Positionspapier zur Novellierung der Approbationsordnung für Apotheker:innen und einem Leitfaden für den praktischen, also den in der Apotheke stattfindenden Teil der PTA-Ausbildung, hat die Bundesapothekerkammer (BAK) bei ihrer Mitgliederversammlung am 10. Mai in Münster unter anderem auch eine überarbeitete Version der Leitlinie zur Opioidsubstitution verabschiedet. Darüber informiert die ABDA in ihrem Newsroom.

Neu ist demnach die Aufnahme der zur invasiven Anwendung zugelassenen Buprenorphin-haltigen Arzneimittel Buvidal® und Sixmo®. Gleichzeitig wird auf den Ausschluss dieser Arzneimittel bei der Sichtvergabe in der Apotheke durch pharmazeutisches Personal hingewiesen. Das ergibt sich aus der Anwendung: Buvidal® ist eine Depot-Injektionslösung, die eine wöchentliche oder monatliche statt einer täglichen Gabe erlaubt. Die Gabe erfolgt ausschließlich in der Arztpraxis. Bei Sixmo® handelt es sich um ein Sechs-Monats-Implantat, das aus vier kleinen Stäbchen besteht. Die werden von geschulten Mediziner:innen in den Oberarm des Patienten unter einer lokalen Betäubung implantiert.