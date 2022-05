Erklärvideo für Patienten: So funktioniert das E-Rezept

Bisher scheint es jedoch aufseiten der Versicherten ein Informationsdefizit zu geben: Nur wenige dürften sich bereits darauf eingestellt haben, sich bald vom gewohnten Muster 16 verabschieden zu müssen und per App oder Ausdruck ein E-Rezept von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt zu bekommen. Die Apothekerkammer und der Apothekerverband Westfalen-Lippe wollen nun dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Gemeinsam zeigen sie jetzt in einem Erklärvideo speziell den Patientinnen und Patienten, wie das E-Rezept funktioniert, welche Vorteile sich aus der Nutzung ergeben und wie sie es schnell und unkompliziert in ihrer Apotheke vor Ort einlösen können.

Derzeit beteiligten sich erste Apotheken in Westfalen-Lippe freiwillig an der Testphase des E-Rezepts, heißt es in einer Pressemitteilung vom gestrigen Mittwoch. „Deren Erfahrungen sind nach unserem Kenntnisstand zumeist positiv“, wird darin der AVWL-Vorstandsvorsitzende Thomas Rochell zitiert. Kammer und Verband stellen das Video nun allen Vor-Ort-Apotheken in der Region zur Verfügung, um die Patientinnen und Patienten über den Start des E-Rezepts zu informieren.

Overwiening: E-Rezept birgt großes Potenzial

Kammerpräsidentin Gabriele Regina Overwiening weist zudem darauf hin, dass in Westfalen-Lippe schon viele Kolleginnen und Kollegen gut vorbereitet seien auf die elektronischen Verordnungen. „Die Ausstattungs- und Anschlussquote an die Telematikinfrastruktur in den Apotheken ist bereits sehr hoch“, sagt sie. „Wir sehen ein sehr großes Potenzial für das E-Rezept im Zusammenspiel mit der elektronischen Patientenakte. Und die Apotheken in Deutschland sind seit jeher innovativ und digital-affin. Insofern befürworten wir – bei aller nachvollziehbaren Skepsis im Detail – weiterhin die Einführung des E-Rezepts.“

Sie finden das E-Rezept-Erklärvideo für Patientinnen und Patienten auf den Webseiten der AKWL und des AVWL.