Verlängert körperliche Aktivität das Leben nach Krebs?

Jeder Schritt hält fit – und nach einer überstandenen Krebserkrankung offenbar auch länger am Leben. Das zeigt eine in der Fachzeitschrift „JAMA Oncology“ veröffentlichte Studie („Association of Daily Sitting Time and Leisure-Time Physical Activity With Survival Among US Cancer Survivors“), in der Forschende Daten von 1.535 Krebsüberlebenden analysierten. Die Patienten hatten ursprünglich von 2007 bis 2014 an den „US National Health and Nutrition Examination Surveys“ teilgenommen und dort angegeben, an Krebs erkrankt gewesen zu sein. Zusätzlich hatten die Befragten selbstständig Angaben zu ihrer körperlichen Aktivität und ihrer täglichen Sitzdauer mittels des von der Weltgesundheitsorganisation WHO entwickelten „Global Physical Activity Questionnaire“ (GPAQ) gemacht (16 Fragen).