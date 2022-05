Warum wird Dapagliflozin immer teurer?

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass es beim Präparat Forxiga einen Preissprung gibt. Bereits im Jahr 2020 war der Preis deutlich angehoben worden.Jetzt ist es im Jahr 2022 zu einer weiteren ähnlich hohen Preissteigerung gekommen – „nämlich von 1,19 € auf 1,96 € Euro Therapiekosten pro Tag“. Warum? Allgemein zu jetzt erneut beobachteten Preissteigerung schrieb nun AstraZeneca auf Anfrage an die DAZ zur Begründung: „Die Preisfestsetzung für Dapagliflozin erfolgte im Rahmen und Zeitrahmen des im SGB V festgeschriebenen Nutzungsbewertungsprozesses durch die unabhängige Schiedsstelle, die ihn auf Basis des beträchtlichen Zusatznutzens bei HFrEF und unter Berücksichtigung aller Änderungen in den Indikationszulassungen festgelegt hat. Die Entscheidung erfolgte, nachdem es im Rahmen der verpflichtenden Preisverhandlungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und AstraZeneca zu keiner Einigung kam.“

Wie der GKV-Spitzenverband gegenüber der DAZ bestätigt, gab es „aufgrund der Verhandlungen auf Basis des G-BA-Beschlusses von 19.12.2019 wie vom 20.05.2021 sowohl eine Preissteigerung für den Wirkstoff Dapagliflozin im Jahr 2020 wie im Jahr 2022“. So habe der G-BA im Jahr 2019 erstmals in drei von acht Patientenuntergruppen im Anwendungsgebiet Diabetes den Nachweis eines Anhaltspunktes auf einen geringen Zusatznutzen festgestellt, heißt es, was schließlich zu der ersten Preissteigerung führte, die 70 Prozent betrug: „Im Ergebnis führte die neue Beschlusslage zu einem Anstieg der Therapiekosten pro Tag von 0,70 auf 1,19 €.“ Die Kosten pro Tag oder pro tägliche Erhaltungsdosis stellen laut G-BA „aufgrund der unterschiedlichen im Verkehr befindlichen Packungen eine aussagekräftigere Vergleichsebene für die Preisentwicklung über die Zeit als die Packungspreise dar“.