NNF-Bescheid jetzt mit Fixzuschlägen für Notdienst und Dienstleistungen

Für die in der zweiten Dezemberhälfte 2021 erhobenen Zuschläge für pharmazeutische Dienstleistungen gibt es ein gesondertes Verfahren und einen separaten Bescheid. Wie der NNF mitteilt, arbeitet er derzeit noch an der „zeitaufwendigen Plausibilisierung der Zahlen“. Denn die Umstellung habe bei mehreren hundert Apotheken zu unplausibel hohen Packungsmeldungen geführt. Spätestens für Juni kündigt der NNF nun zwei Sonderbescheide an: einen für die Zuschläge für pharmazeutischen Dienstleistungen der zweiten Dezemberhälfte 2021 und einen für die Zuschläge für Notdienste für Rx-Packungen, die vor dem 15. Dezember 2021 abgegeben wurden, aber erst im Jahr 2022 an den NNF gemeldet wurden.