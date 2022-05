Heuschnupfen: Kann man die Dosis von Azelastin-Nasenspray verdoppeln?

Manch einer mag die Antihistaminika-Nasensprays nicht, weil sie bitter schmecken und häufiger appliziert werden müssen als Tabletten. In diese Lücke versucht nun offenbar das neue Präparat „Allergodil® akut forte Nasenspray“ vorzustoßen. Es ist seit März 2022 auf dem Markt und ebenfalls gegen Heuschnupfen ab einem Alter von sechs Jahren zugelassen. Allerdings heißt es „forte“, weil es 1,5 mg/ml Azelastinhydrochlorid enthält, pro Sprühstoß mit 0,21 mg also circa doppelt so viel wie „Allergodil akut“.

Appliziert werden soll es ab zwölf Jahren im Idealfall nur noch einmal täglich – und dann gleich mit zwei Sprühstößen pro Nasenloch, insgesamt also 0,84 mg Azelastinhydrochlorid. Die Dosis darf laut Fachinformation sogar noch auf zweimal täglich zwei Sprühstöße pro Nasenloch gesteigert werden – die maximal erlaubte Tagesdosis von 1,68 mg.

Zwischen sechs und elf Jahren dürfen Kinder das Spray zwar auch zweimal täglich anwenden, allerdings nur mit einem Sprühstoß je Nasenloch. Mit Kindern liegen zur Anwendungsdauer laut Fachinformation bislang nur klinische Erfahrungen von bis zu vier Wochen vor. Klinische Studien mit einer Dauer von bis zu einem Jahr mit einer doppelt so hohen Tagesdosis sollen jedoch eine gute Sicherheit bei Erwachsenen und Jugendlichen gezeigt haben.

Bei nasaler Anwendung gilt eine Überdosierung generell als unwahrscheinlich. Wird die Lösung versehentlich verschluckt, ist laut Fachinformation aufgrund tierexperimenteller Befunde mit zentralnervösen Erscheinungen zu rechnen, wie Benommenheit, Verwirrtheit, Koma, Tachykardie und Hypotonie. Ein Antidot ist nicht bekannt. Es können also nur die Symptome behandelt werden.

Die volle Wirkung des neuen Azelastin-Sprays soll nach 15 Minuten einsetzen und bis zu 24 Stunden anhalten. Die Eliminationshalbwertszeit im Plasma wird nach einmaliger Gabe mit etwa 20 Stunden für Azelastin und etwa 45 Stunden für den therapeutisch aktiven Metaboliten N-Desmethylazelastin angegeben.