Es fragt nach Laborwerten und Vitalparametern, Risikofaktoren und Diagnosen und gibt auch die Möglichkeit, den Patienten über eine Selbsteinschätzung via Bewertungsskalen („Wie sicher fühle ich mich im Umgang mit meinen Arzneimitteln?“) aktiv in den Prozess einzubinden. Eine Progressbar am oberen Bildschirmrand bietet Orientierung, an welchem Punkt der Dokumentation man sich gerade befindet. Kernstück bildet die Auflistung der eingenommenen Medikamente mit all den dafür nötigen Daten wie Dosierung, Einnahmehinweise und möglichen Problemen. Dafür können händisch die Präparate beziehungsweise deren Pharmazentralnummern eingegeben oder die Barcodes der Arzneimittelpackungen bzw. des gesamten Medikationsplans mit dem Kassenscanner erfasst werden.