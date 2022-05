Dabei stützt sie sich auf eine Analyse mit dem Titel „Kindermarketing von Arzneimitteln“, die der Wirtschaftswissenschaftler PD Dr. Tobias Effertz von der Universität Hamburg im Auftrag der TK erstellt hat. „Auch im Arzneimittelmarketing finden wir Kinderschauspieler, Kuscheltiere oder Zeichentrickfiguren, ebenso wie bunt gestaltete Verpackungen, die die Aufmerksamkeit erhöhen“, sagt der Experte. „Durch die kindgerechte Ansprache verfestigt sich dann beim Kind das Gefühl, es gibt Medikamente oder Mittelchen, die Abhilfe schaffen, wenn es mir mal nicht so gut geht.“

Werbung spricht auch Eltern an

Die Ergebnisse der Ausarbeitung zeigten, dass Arzneimittelwerbung immer häufiger auf Youtube, aber bisher noch insbesondere im Fernsehen präsent sei – 65 Prozent der Werbung werde dabei zwischen 18 und 22 Uhr ausgestrahlt, also zur Hauptfernsehzeit von Kindern und Familien. „Neben der gezielten Kinderansprache spricht die Werbung immer auch die Eltern an. Die Werbung suggeriert, dass gute, fürsorgepflichtige Eltern ihre Kinder beim Gesundwerden unterstützen, indem sie das beworbene Arzneimittel kaufen“, erläutert Effertz.

Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK, erklärt: „Nicht Werbung oder eine bunte Verpackung sollte darüber entscheiden, ob ein Kind ein Arzneimittel einnimmt. Dafür benötigen Eltern neutrale Informationen.“ Die Politik solle hier Kinder und Eltern schützen, fordert er. Im Report „Kinder und Arzneimittel“, den die TK im Frühjahr veröffentlicht hat, zeigt sich, dass in der Pandemie die Selbstmedikation bei Schmerz- und Fiebermitteln für Kinder die ärztlichen Verordnungen überschritten hat. Eltern haben demnach während der Pandemie die entsprechenden Arzneimittel also vermehrt ohne vorherigen Arztbesuch gekauft. Neutrale Informationen sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig.