Bisher dauern die Absonderungen in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test nach sieben Tagen vorzeitig beendet werden. In Bayern schwang man allerdings schon Mitte April auf die neue Regelung um – mit positiven Erfahrungen, wie der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) noch am gestrigen Montag bekräftigte. Die anderen Länder warteten indessen noch auf eine neue Empfehlung des Robert Koch-Instituts. Diese wurde nun gestern Abend veröffentlicht. Demnach kann die vorgeschriebene Isolation für mit SARS-CoV-2 Infizierte in der Regel schon nach fünf Tagen enden. Dazu gibt es die „dringende Empfehlung“ zur wieder­holten (Selbst-) Testung beginnend nach Tag 5 mit Antigen-Schnell­tests. Bis der Test negativ ist, soll die Selbst­isolation aufrechterhalten werden.

Kontaktpersonen von Infizierten ist dringend empfohlen, fünf Tage lang ihre Kontakte selbst­ständig zu redu­zieren, vor allem zu Menschen, die das Risiko für einen schweren Krankheits­verlauf haben. Zudem empfiehlt das RKI dringend eine täglich (Selbst-)Testung mit Antigen-Schnell­test.

Für Be­schäf­tigte in Ein­rich­tun­gen des Gesund­heits­wesens sowie Alten­ und Pflege­ein­rich­tungen sowie ambu­lanten Pflege­diensten und Ein­rich­tun­gen der Ein­glie­de­rungs­hilfe (Apothekenbeschäftigte zählen nicht dazu) gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie für die All­ge­mein­be­völ­ke­rung. Allerdings gibt es eine Pflicht, sich freitesten zu lassen: Bevor Infizierte ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, muss dies 48 Stunden nach Ende der Symptome geschehen – und zwar mittels Antigen-Schnelltest oder PCR. Für Kontaktpersonen gilt hier, dass vor Dienstantritt bis zum fünften Quarantäne-Tag eine tägliche Testung mit einem Antigen-Schnell­test oder per NAAT zu erfolgen hat.